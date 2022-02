Bissig gegen Putin und Impfgegner: Karnevalswagen in Köln

Klimakrise, ein neuer Kanzler, und die Corona-Pandemie: Der Kölner Karneval spießt auch in einem abgespeckten Zug aktuelle Themen auf. Am Dienstag gewährte das Festkomitee einen Blick auf 20 Persiflagewagen, die an Rosenmontag gezeigt werden. Russlands Präsident Putin hämmert sich da wie ein Kind eine neue Sowjetunion zusammen. Weißrusslands Machthaber Lukaschenko zeigt Wolfszähne und knüppelt die Demokratiebewegung nieder. Um Alt-Kanzlerin Angela Merkel darzustellen, genügt ihre charakteristische Geste, die Raute.

Ein Persiflagewagen mit dem Motiv "Putins Spielchen" steht in der Wagenbauhalle.

«Die Persiflage bleibt unser Instrument, der Obrigkeit den Spiegel vorzuhalten», sagte Holger Kirsch, der Zugleiter des Kölner Rosenmontagszug, am Dienstag. Zwei Mottowagen bleiben vorerst noch geheim.

Ihren großen Auftritt haben die Karnevalswagen in diesem Jahr nicht wie sonst im langen Zug durch die Stadt. Denn wegen der Corona-Pandemie rollt der Rosenmontagszug vor 8800 Zuschauern auf einem 300 Meter langen Zugweg nur durch das Rheinenergiestadion. Anschließend werden die Wagen mit den kritisch-ironischen Motiven an zwölf Orten entlang der sonstigen Zugstrecke in Köln aufgestellt: 24 Stunden lang und beleuchtet. Das Motto der Session lautet: «Alles hät sing Zick».

Bissig bilden die Wagenbauer den Konflikt in den Unionsparteien im Bundestagswahlkampf ab: CSU-Chef Markus Söder schwingt als Steinzeitmensch die Keule, den K.o.-geschlagenen damaligen Kanzlerkandidaten Armin Laschet schleift er hinter sich her. Kanzler Olaf Scholz lässt nach Ansicht der Karnevalisten Führung vermissen, in der Ukraine-Krise oder bei Corona. Gezeigt wird ein Schattenriss des Politikers vor dem Kanzleramt.

Die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals im Kölner Erzbistum greift der Wagen «Schweinepriester vor dem Herrn» auf. Ein Wagen mit einer riesigen Pistole gilt Impfgegnern, die «mit ihrer Impfverweigerung die Inzidenzen durch die Decke treiben», so das Festkomitee.

Im diesjährigen Rosenmontagszug laufen etwa 4700 Teilnehmer aus 65 Karnevalsgesellschaften mit. Festwagen, Tanzgruppen, Spielmannszüge, Pferde, Kutschen sind ebenfalls dabei.