Blandine-Merten-Haus wurde von der Flut zerstört - Kita startet in Containern neu

Fast zwei Monate sind vergangen, seit am 14. Juli 2021 eine der verheerendsten Flutkatastrophen der deutschen Geschichte Zerstörung und Tod brachten. Mehr und mehr finden die Menschen in den betroffenen Regionen inzwischen Wege, um ein Stück Alltag zurück zu bekommen. „Wir ziehen in Kürze in unser Ausweichquartier in eine Containerkita im Innovationspark Rheinland in der Gemeinde Grafschaft“, berichtet etwa Stefan Ibs, Leiter der Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das ursprüngliche Gebäude der Einrichtung wurde zerstört – bald geht’s im Provisorium weiter.

Eine passende Übergangslösung zu finden, war dabei gar nicht so einfach. Die Kita, die im Ortsteil Bad Neuenahr nahezu direkt an der Ahr liegt, ist mit über 140 Plätzen in sieben Gruppen eher groß. Aber die Containerlösung, die vermutlich für ein ganzes Jahr bezogen wird, ist groß genug. Aktuell, so Ibs, seien zwei Notgruppen in der intakten Kita Calvarienberg untergebracht. „Bevor es dann endgültig in die Containerkita geht, kommen wir voraussichtlich Ende September für ein paar Wochen mit allen sieben Gruppen in eine Zeltkita ebenfalls im Innovationspark. In die Container ziehen wir dann vermutlich im Oktober/November“.

Ob das Gebäude des Blandine-Merten-Hauses, durch das in der Flutnacht ein mannshoher reißender Strom floss, erhalten werden kann, ist derzeit noch nicht ganz klar.

Das Wasser stand zwei Meter hoch, wie Kita-Leiter Stefan Ibs und Pastoralreferenz Markus Hartmann in der Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler hier feststellen. Foto: Gunnar A. Pier

Bei der Einrichtung der Containerkita helfen auch Gelder aus der Spendenaktion, zu der unsere Zeitung, die Zeitungsgruppe Münsterland / Westfälische Nachrichten und Partner, Ende Juli aufgerufen hat. Sieben Kindertagesstätten von drei Trägern werden profitieren von Spenden in einer Höhe, die selbst die optimistischsten Prognosen bei Weitem übertreffen. Bis Donnerstagnachmittag gingen auf dem Konto 787 583,51 Euro ein. „Das ist großartig. Wir sind überwältigt. Vielen Dank“, kommentierte Stefan Ibs. Auch in den anderen Kitas sorgt der immer weiter steigende Spendenstand für leuchtende Augen – und das nicht nur wegen des Geldes, sondern auch wegen des damit verbundenen Zeichens der Solidarität.

Das Schicksal der Menschen in den von der Flutkatastrophe betroffenen Regionen bewegt unsere Leser. So gingen auf dem Spendenkonto unserer Zeitungsgruppe Münsterland / Westfälische Nachrichten und Partner bislang 753.319,80 Euro ein. Unterstützt werden damit sieben zerstörte Kitas von drei unterschiedlichen Trägern in Bad Neuenahr-Ahrweiler und in Dernau.

Wenn nun von Spendengeldern etwa Mobiliar für die provisorische Container-Kita des Blandine-Merten-Hauses gekauft wird, ist das übrigens eine Investition für die Zukunft: „Das neu angeschaffte Mobiliar wird dann auch zukünftig in ein festes Gebäude mitgenommen“, so Stefan Ibs.