Blindgänger im Stadion von Monheim entdeckt: Evakuierung

Monheim (dpa/lnw)

Im Stadion von Monheim am Rhein sind unter dem Spielfeld zwei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. In einem Radius von 400 Metern um die Fundstelle müssten vor der anstehenden Entschärfung der Blindgänger bis zu 2200 Menschen evakuiert werden, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Weitere 2400 Menschen sollen sich in geschlossenen Räumen aufhalten.

Von dpa