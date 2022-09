Blutender Mann gefunden: Polizei sucht weiter nach Zeugen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Polizei in Düsseldorf sucht weiter nach Zeugen, die eine mögliche Auseinandersetzung zwischen einem 40-Jährigen und mehreren Menschen auf einem Brachgelände beobachtet haben. Der Mann war am Freitag blutend von einem Passanten gefunden und nach einer Notoperation gerettet worden. Zu dem Fall werde weiter ermittelt, sagte eine Sprecherin der Polizei am Sonntag. Zu den Hintergründen und den möglichen Tätern gebe es noch keine neuen Anhaltspunkte, es würden weiter Zeugen gesucht.

Von dpa