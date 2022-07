Bochum dreht Partie nach Rückstand: 3:2 über Lecce

Brixen (dpa)

Der VfL Bochum hat sein erstes Testspiel im Trainingslager von Südtirol trotz eines frühen 0:2-Rückstandes gewonnen. Im Duell mit dem italienischen Erstligisten US Lecce setzte sich der Fußball-Bundesligist am Mittwoch in Brixen mit 3:2 (2:2) durch. Erst nach zwei Treffern des Gegners durch Lorenzo Colombo (13./16.) fand der VfL in die Partie und sorgte dank der Tore von Kevin Stöger (31.), Gerrit Holtmann (41.) und Silvère Ganvoula (64.) für die Wende.

Von dpa