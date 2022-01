Bochum selbstbewusst gegen Wolfsburg

Bochum (dpa/lnw)

Der VfL Bochum geht zum Start der Rückrunde in der Fußball-Bundesliga selbstbewusst in das Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg. «Wir sind richtig motiviert und zumindest tabellarisch mit Wolfsburg auf Augenhöhe. Wir wollen Wolfsburg unser Spiel aufdrücken», sagte VfL-Trainer Thomas Reis am Freitag.

Von dpa