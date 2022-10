Bochum stellt Nachwuchs neu auf: Butscher übernimmt Leitung

Der 42-Jährige, der in dieser Saison nach der Trennung von Trainer Thomas Reis bereits die erste Mannschaft des Fußball-Bundesligisten als Interimscoach betreut hatte, soll zudem weiter die U19-Junioren des VfL trainieren. Im Nachwuchsleistungszentrum wird er in der Führungsarbeit von Dominik Horsch als Leiter Strategie und Entwicklung sowie von Timo Saviano als Leiter Administration unterstützt, wie der Revierclub am Montag mitteilte. Die Neuaufstellung an der Spitze der Nachwuchsabteilung war durch den Abgang des früheren Leiters Alexander Richter notwendig geworden.