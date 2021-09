Bochum verliert Test gegen Deventer 0:2

Der VfL Bochum hat ein Testspiel während der Länderspielpause verloren. Im Duell mit Go Ahead Eagles Deventer unterlag der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit 0:2 (0:1). Die Treffer zum verdienten Sieg des Tabellenzwölften der niederländischen Eredivisie erzielten Marc Cardona (44. Minute) und Luuk Brouwers (72.). Bei allem Leerlauf in der Partie, die aus Sicherheitsgründen ohne Zuschauer ausgetragen wurde, gab es für den VfL auch positive Erkenntnisse. So rückt das Pflichtspiel-Comeback von Danny Blum nach monatelanger Zwangspause näher. Der 30 Jahre alte Angreifer kam gegen Deventer erstmals in dieser Saison zum Einsatz.