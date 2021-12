Wie der Fußball-Zweitligist am Sonntag mitteilte, hat sich der 36-Jährige beim 3:1-Sieg am Freitag in Darmstadt mehrere Rippenbrüche zugezogen. Dies ergaben weitere Untersuchungen der medizinischen Abteilung. Er musste in der 68. Minute der Partie ausgewechselt werden.