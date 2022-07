Böschungsbrand an Bahndamm in Oberhausen

Ein Böschungsbrand an einem Bahndamm hat in Oberhausen einen Großalarm bei der Feuerwehr ausgelöst.

Ein Feuerwehrmann in Schutzkleidung.

Dabei brannten am Montagabend mehrere Glutnester verteilt auf etwa 1000 Quadratmeter steilem Gelände, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Bahndamm grenzte an einen Baumarkt an, der jedoch vor den Flammen geschützt werden konnte. Weder Besucher noch Mitarbeiter seien dabei gefährdet worden. Der Brand konnte laut Angaben der Feuerwehr schnell gelöscht werden, wobei etwa 54 Einsatzkräfte vor Ort waren. Die Bahnstrecke war etwa eineinhalb Stunden teilweise gesperrt worden. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.