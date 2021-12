Bohlen: Singe bald wieder Modern Talking auf großer Bühne

Berlin (dpa)

Der abgesetzte «DSDS»-Chefjuror Dieter Bohlen will bald wieder Modern-Talking-Hits auf großer Bühne singen. «Ja meine Freunde, bald gibt's wieder richtig was auf die Ohren», sagte der 67-Jährige in einer Instagram-Story. Auftreten will Bohlen demnach im August auf dem Schlager-Festival «Lieblingslieder» in Bonn. Auf der Festival-Seite werden neben Bohlen auch Giovanni Zarrella, Marianne Rosenberg, DJ Ötzi, Jürgen Drews und Vanessa Mai angekündigt - Bohlen ist «Special Guest». «Die denken, da kommen 50.000 Leute mit vielen Stars, die alle ihre Lieblingslieder singen», sagte Bohlen auf Instagram. Zuvor berichteten mehrere Medien über sein Video.

Von dpa