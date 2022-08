Bonhof: «Keine Sorgen» vor erneuter Dominanz des FC Bayern

Mönchengladbach (dpa)

Borussia Mönchengladbachs Vize-Präsident Rainer Bonhof hält Befürchtungen einer erneuten Bundesliga-Dominanz des FC Bayern München für verfrüht. «Nein, ich mache mir wirklich keine Sorgen», sagte der Weltmeister von 1974 in einem Interview des Nachrichtenportals «t-online» (Freitag). «Da besteht für mich noch keine Not, jetzt schon, was weiß ich, da heraufzubeschwören.»

Von dpa