Bonner «Cold Case» nach mehr als fünf Jahren aufgeklärt

Mehr als fünf Jahre nach der Tötung eines 42-Jährigen in Bonn hat die Mordkommission den «Cold Case» aufgeklärt. In den Niederlanden sei eine 34-jährige Verdächtige festgenommen worden, teilte die Bonner Polizei am Dienstag mit.

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Die Ermittler hatten die DNA der Frau als tatrelevante Spur am Tatort entdeckt und gesichert. In der Folgezeit wurde daraufhin eine Vielzahl von Frauen aus dem Großraum Bonn überprüft, doch vergeblich. Auch Profiler des Landeskriminalamts wurden eingeschaltet. Der Fall wurde zum «Cold Case».

Doch dann stellten die niederländischen Behörden ein neues DNA-Profil in ihre Datenbank ein und das erwies sich bei einem Abgleich als Treffer. Bonner Ermittler reisten in die Niederlande und am vergangenen Mittwoch sei die Verdächtige in ihrer Wohnung bei Utrecht mit europäischem Haftbefehl widerstandslos festgenommen worden.

Ihre Wohnung wurde zudem durchsucht. In ihrer Vernehmung habe die Beschuldigte eine Auseinandersetzung mit dem 42-Jährigen zur Tatzeit am 26. November 2017 in dessen Wohnung eingeräumt. Die Bonner Staatsanwaltschaft will nun ein Auslieferungsersuchen stellen.