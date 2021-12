«Booster»-Impfung für Jugendliche in Impfzentren möglich

Düsseldorf (dpa/lnw)

Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahren können in Nordrhein-Westfalen ihre «Booster»-Impfung gegen das Coronavirus ab sofort auch in den Impfstellen der Kreise und kreisfreien Städte erhalten. Das teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Freitag mit. Man wolle mit der Ausweitung des Impfangebots mit den Auffrischungsspritzen dem Wunsch der Eltern und Jugendlichen nachkommen, hieß es. Bislang konnten Jugendliche ihre dritte Corona-Impfung nur in Arztpraxen bekommen.

Von dpa