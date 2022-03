Borussia Dortmund besiegt Arminia Bielefeld

Der BVB gewann am 26. Spieltag am Sonntag 1:0 (1:0) und durfte sich dabei auch über die Rückkehr von Erling Haaland nach siebenwöchiger Verletzungspause freuen. Der von einer Muskelverletzung genesene Norweger wurde für die letzte halbe Stunde eingewechselt. Für den Dortmunder Siegtreffer sorgte Marius Wolf in der 21. Minute. Die Dortmunder können den Rückstand auf Tabellenführer Bayern München mit einem Sieg im Nachholspiel in Mainz am Mittwoch auf vier Punkte verkürzen. Bielefeld bleibt auf Rang 15.