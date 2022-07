Borussia Dortmund gewinnt Test bei Dynamo Dresden mit 2:0

In den bisherigen zwei Wochen der Vorbereitung konnte Trainer-Rückkehrer Edin Terzic nur mit einem Rumpfkader arbeiten. So steigen die Neuzugänge Sebastien Haller, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi und Salih Özcan erst zu Beginn der kommenden Woche in das Training ein. Das gilt auch für andere Profis wie Jude Bellingham, Julian Brandt, Thomas Meunier, Giovanni Reyna und Raphael Guerreiro. Zudem wurden Rekonvaleszente wie Donyell Malen und Emre Can in Dresden noch geschont.

Die deshalb eher mit U23-Spielern besetzte BVB-Elf musste sich 45 Minuten einer starken Dresdner Mannschaft erwehren. Die Gastgeber hatten einen Chancenvorteil, die Treffer aber machte Borussia und führte etwas glücklich. Nach dem Seitenwechsel bestimmten die Gäste mehr und mehr die Partie, machten aber nichts aus den teils klarsten Möglichkeiten.