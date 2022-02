Borussia Dortmund steigert Umsatz und Gewinn deutlich

Dortmund (dpa)

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat zur Halbzeit des Geschäftsjahres 2021/22 ein deutliches Plus bei Umsatz und Ergebnis verzeichnet. Nach vorläufigen Zahlen kletterte der Konzernumsatz bis Ende Dezember um knapp 20 Prozent auf 212,6 Millionen Euro, wie die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA am Freitag mitteilte. Der Konzerngewinn lag bei 37,5 Millionen Euro (Vorjahr minus 26,3 Millionen Euro). Als Grund für das Plus nannte die börsennotierte Gesellschaft ein «wesentlich verbessertes Ergebnis aus Transfergeschäften». Dies schlug allein mit 60,2 Millionen Euro zu Buche.

