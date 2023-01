Bottroper Apothekerskandal: Hilfe-Antrag für Opfer möglich

Düsseldorf (dpa/lnw)

Opfer des Bottroper Apothekerskandals können von nun an 5000 Euro vom Land beantragen - auch wenn sie nicht zum Kreis der in einem Gerichtsurteil zu dem Fall genannten Betroffenen zählen. Sie können bis Ende Juni entsprechende Anträge stellen, wie das NRW-Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Der Landtag hatte im Dezember beschlossen, den Kreis der Anspruchsberechtigten auszuweiten.

Von dpa