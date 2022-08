Brand auf Recyclinghof führt zu Großeinsatz

Köln (dpa/lnw)

In Köln hat ein Feuer auf dem Gelände einer Recyclingfirma zu einem Großeinsatz geführt. Wie die Feuerwehr am Dienstagmorgen mitteilte, breitete sich aus zunächst unbekannter Ursache ein Feuer in einer Lagerhalle mit unterschiedlichen Recyclingmaterialien aus. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Feuerwehr und Rettungsdienst waren den Angaben zufolge mit mehr als 100 Einsatzkräften und 25 Fahrzeugen vor Ort. Gegen 5.00 Uhr am Morgen waren die umfangreichen Löschmaßnahmen beendet.

Von dpa