Brand einer Lagerhalle: 150 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Essen (dpa/lnw)

Eine brennende Lagerhalle in Essen hat am Dienstag rund 150 Feuerwehrkräfte mehrere Stunden beschäftigt. Es sei auch wegen der hohen Temperaturen ein «enorm kräftezehrender und personalintensiver Einsatz», teilte die Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen mit. Wegen der Geruchsbelästigung sei die Bevölkerung über die Warn-App NINA informiert worden. Verletzt wurde niemand.

Von dpa