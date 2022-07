Brand im Dachgeschoss eines Hotels in Bielefeld

Bielefeld (dpa/lnw)

In der Bielefelder Altstadt ist in der obersten Etage eines Hotels ein Brand ausgebrochen. Das Dachgeschoss des fünfgeschossigen Gebäudes stand am Mittwoch vollständig in Flammen. «Verletzt wurde glücklicherweise niemand», sagte am Nachmittag ein Feuerwehrsprecher vor Ort der Deutschen Presse-Agentur. Die Flammen seien mittlerweile unter Kontrolle. «Die größte Gefahr ist gebannt.» Man sei nun bei den Nachlöscharbeiten und versuche, etwaige Glutnester von innen und außen vollständig auszuschalten. Der Großeinsatz werde sich vermutlich noch bin in den späten Nachmittag hinziehen.

Von dpa