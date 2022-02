Brand im Spaßbad: Rund 100 Badegäste in Sicherheit gebracht

Köln (dpa)

Feuer im Aqualand: Bei einem Brand in einem Kölner Schwimmbad haben Einsatzkräfte am Donnerstagabend rund 100 Badegäste in Sicherheit gebracht. Sie wurden teils mit nassen Badesachen in Mannschaftswagen der Einsatzkräfte untergebracht und dort vom Rettungsdienst betreut, teilte die Feuerwehr mit. Verletzte habe es nicht gegeben.

Von dpa