Brand in Altena zerstört alte Industriehalle: Zwei Verletzte

Altena (dpa/lnw)

Bei einem Großbrand ist am Samstagabend in Altena im Märkischen Kreis eine stillgelegte Industriehalle weitgehend zerstört worden. Am Sonntagmorgen sei das Feuer unter Kontrolle gewesen. Die Halle sei mit Schaum abgedeckt worden, um Brandnester zu ersticken, sagte ein Sprecher der Kreisleitstelle. Das Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Nachbargebäude sei verhindert worden. Eine Brandwache sollte noch den ganzen Sonntag an der Brandstelle bleiben.

