Brand in Behindertenwohnheim: Zwei Menschen leicht verletzt

Bei einem Brand in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung sind in Wettringen nahe der deutsch-niederländischen Grenze zwei Menschen leicht verletzt worden.

Die 49-jährige Frau und der 59-jährige Mann erlitten leichte Rauchvergiftungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen sei das Feuer am späten Sonntagabend im Keller des Hauses ausgebrochen. Der Rauch verteilte sich demnach im Erd- und Obergeschoss des Gebäudes. Die restlichen Bewohner blieben unverletzt und wurden in einem anderen Gebäudekomplex untergebracht. Die Brandursache war zunächst unklar.