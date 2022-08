Brand in Gewerbebetrieb: Rauchsäule weithin zu sehen

Troisdorf (dpa/lnw)

Etwa 140 Feuerwehrleute haben am Montag in Troisdorf bei Bonn einen weithin sichtbaren Brand in der Lagerhalle eines Gewerbebetriebs gelöscht. Menschen seien nicht in Gefahr, teilte die Feuerwehr in Troisdorf mit. Am Nachmittag war der Brand nach Feuerwehrangaben unter Kontrolle. Die Menschen in Siegburg, Troisdorf und Teilen von Sankt Augustin seien wegen des Qualms aufgerufen worden, Fenster und Türen zu schließen. In der Lagerhalle waren Granulat und Vlies aus Kunststoff in Brand geraten.

Von dpa