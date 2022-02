Brand in Hochhaus: Drei Verletzte in Mönchengladbach

Mönchengladbach (dpa/lnw)

In Mönchengladbach ist es zu einem Brand in einem Hochhaus gekommen. Bewohner hätten das Feuer am späten Montagabend gemeldet, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Aus bislang unbekannter Ursache habe es in der fünfte Etage des Hauses gebrannt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hätten viele Bewohner bereits das Wohnhaus verlassen.

Von dpa