Brand in Klassenzimmer: Unterrichtsausfall am Montag

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Ein Feuer hat in einer Schule in Mönchengladbach einen Klassenraum komplett zerstört. Weil weite Teile des Gebäudes verrußt sind, wird es an diesem Montag in der Brückenschule Bettrath-Hoven keinen Unterricht geben, wie die am Sonntag Feuerwehr mitteilte. Von dem Ausfall sind demnach rund 270 Schülerinnen und Schüler betroffen - es werde eine Notbetreuung angeboten.

Von dpa