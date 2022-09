Brand in Klinikzimmer: Zwei schwer verletzte Patienten

Essen (dpa/lnw)

Beim Brand in einem Essener Krankenhaus sind zwei Patienten schwer verletzt worden. Eine Station musste in der Nacht zu Freitag mit insgesamt zwölf Personen evakuiert werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Bett in einem Patientenzimmer im vierten Stock des Gebäudes brannte lichterloh. Die Pflegekräfte hatten die beiden 76 und 98 Jahre alten Bewohner aus dem brennenden Zimmer gerettet und ein Ausbreiten der Flammen mit Feuerlöschern verhindert.

Von dpa