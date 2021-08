Brand in Lagerhalle in Herten: Vorsorgliche Warnung

Wegen eines Feuers in einer Lagerhalle in Herten hat die Feuerwehr am Dienstag die Bevölkerung im Stadtteil Westerholt aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Am Vormittag war es dort zu einem Brand mit Rauchentwicklung gekommen. Nach Angaben einer Sprecherin des Kreises Recklinghausen war anfangs noch unklar, welche Stoffe in der Halle gelagert wurden. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Vorsorglich waren die Anwohner über die Warn-App Nina aufgefordert worden, zum Schutz vor den Brandgasen auch Lüftungen und Klimaanlagen bis auf weiteres abzuschalten.