Brand in Mehrfamilienhaus in Neuss: Sechs Verletzte

Neuss (dpa/lnw)

Sechs Menschen sind bei einem größeren Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Neuss verletzt worden. Sie seien am frühen Donnerstagmorgen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. 51 Bewohner seien zudem vom Rettungsdienst betreut und anschließend in zwei Bussen untergebracht worden, weil durch das Feuer die Elektroversorgung ausgefallen sei und die Heizung beschädigt wurde. Das Haus sei vorerst unbewohnbar.

