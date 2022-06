Vier weitere Kegelbrüder sollen freigelassen werden

Der erste der 13 deutschen Touristen, die wegen des Vorwurfs der Brandstiftung seit zwei Wochen in Untersuchungshaft auf Mallorca sind, soll nach Informationen unserer Zeitung ohne Auflagen freigelassen worden sein. Der junge Mann war laut „Bild“ im Hotelzimmer duschen, als das Feuer in der benachbarten Bar ausbrach. Von seiner Unschuld soll er den spanischen Haftrichter nachweislich überzeugt haben und seit Donnerstagabend auf freiem Fuß sein.

Für vier weitere Männer soll gelten, dass sie eine Kaution von jeweils 12 .000 Euro hinterlegen müssen, um ebenfalls ihre Entlassung aus der Untersuchungshaft beantragen zu können. Acht der 13 deutschen Urlauber aus Münster und Umgebung müssen nach übereinstimmenden Medienberichten in Untersuchungshaft bleiben. Das habe ein Richter am späten Donnerstag angeordnet, nachdem er die Männer den Tag über in Einzelgesprächen verhört hatte. „Das hat sich hingezogen“, hieß es nach Informationen unserer Zeitung aus dem Umfeld. Alle sollen eine Brandstiftung bestritten haben.

Solidarhaftung in Höhe von 500.000 Euro

Der Richter habe – unabhängig von der Entscheidung über die Untersuchungshaft - nach übereinstimmenden Medienberichten gegen die Beschuldigten eine Solidarhaftung in Höhe von 500.000 Euro für eingetretene Schäden verfügt. Diese Haftung könne wirksam werden, wenn es zu einer Verurteilung käme.

Videomaterial macht den Männern Hoffnung

Hoffnungen hatte den Männern und den Angehörigen ein Anwalt bereits in der letzten Mai-Woche mit angeblichem Videomaterial gemacht, das die Münsterländer entlasten soll. Es soll nach Medienberichten zu sehen sei, wie zwei andere Männer, die nicht zur Gruppe gehören, direkt an der Bar kurz vor Ausbruch des Feuers stehen. Der Anwalt beruft sich bei den Indizien, die die Unschuld beweisen sollen, zudem auf Whatsapp-Text- und Sprachverläufe. Demnach hätten die jungen Männer andere Gäste gewarnt, heißt es.

Väter besuchen Söhne im Gefängnis

Am Sonntag (29. Mai) haben Väter der in Untersuchungshaft sitzenden Kegelbrüder ihre Söhne im Gefängnis in Palma besucht. Das berichtete die „Mallorca Zeitung“. Es sei ein Besuch von knapp einer halben Stunde möglich gewesen.

„Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns derzeit nicht äußern möchten, solange der Fall noch läuft“, soll laut Zeitung einer der Väter zu den wartenden Journalisten gesagt haben. Kurz zuvor hatten sich zwei Väter, die auf Mallorca sind, gemeinsam mit einem Anwalt an die Öffentlichkeit gewandt und die spanischen Behörden aufgefordert, ihre Söhne aus dem Gefängnis zu entlassen.

Guardia Civil: "Nicht grundlos festgenommen"

Ein Sprecher der Guardia Civil, einer spanischen Polizeieinheit, sagte nach Medienberichten ebenfalls am Sonntag (29. Mai), dass die Männer nicht völlig grundlos festgenommen worden seien. Es hätten triftige Gründe vorgelegen.

Zahlreiche Medien zeigen Bilder von der Festnahme der Männer, wie sie in Palma in Handschellen abgeführt werden. Andere Quellen berichten, einige der Kegelbrüder hätten zunächst gedacht, sie sollten als Zeugen vernommen werden, als die Polizei sie mitnahm. Nach dem Brand in unmittelbarer Nähe sei bei der Gruppe zwei Mal ein Kohlenmonoxid-Test durchgeführt worden. Die Touristen sollen nach Medienberichten zunächst ebenfalls als Opfer gegolten haben und seien auf Rauchvergiftung untersucht worden.

Die spanischen Behörden hatten alle 13 Kegelbrüder aus Münster und Umgebung unter dem Vorwurf der Brandstiftung festgenommen. Sie sollen brennende Zigarettenkippen und Alkohol von Hotel-Balkonen auf das Schilfrohr-Dach einer benachbarten Bar geworfen haben. Zeugenaussagen sollen die Gruppe belasten. Das Feuer breitete sich vom Vordach der Bar aus und beschädigte zwei Lokale, eine Wohnung und das Hotel. Zwei Menschen wurden verletzt. Der Sachschaden wird allein an der Bar auf über 150.000 Euro geschätzt.

Bis zu zwei Jahre Untersuchungshaft möglich

Die Untersuchungen zum Brandgeschehen und ob und welche mutmaßliche Rolle die deutschen Touristen dabei spielen, können sich hinziehen. In Spanien kann die Untersuchungshaft bis zu zwei Jahre dauern.

Der Ermittlungsrichter in Palma hatte zunächst Untersuchungshaft ohne Anrecht auf Kaution angeordnet. Das bedeutet, dass die Gruppe vorerst nicht gegen eine Geldzahlung das Gefängnis in Palma verlassen kann. Kommt es zur Anklage wegen fahrlässiger Brandstiftung, droht ein Freiheitsentzug von mindestens einem Jahr bis zu durchaus mehreren Jahren. Bei Vorsatz und der Gefährdung von Menschenleben kann das Urteil auch deutlich schärfer ausfallen.

Auch Feuerwehrleute unter Kegelclub-Mitgliedern

Nach Informationen der „Mallorca Zeitung“ waren die Männer am 20. Mai (Freitag) zu einem Wochenendtrip in dem Hotel an der Playa de Palma angekommen. Doch statt im Hotel haben die Kegelbrüder die erste Nacht auf der Polizeiwache und die zweite Nacht in Untersuchungshaft verbracht.

Einige der festgenommenen Männer sind offenbar Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. "Nach unseren noch ungesicherten Erkenntnissen gehörten zu der Kegelclub-Reisegruppe auch fünf Mitglieder des Löschzuges Albachten sowie ein Mitglied des Löschzuges Roxel der Freiwilligen Feuerwehr", sagte Martin Fallbrock aus der Leitung der Berufsfeuerwehr Münster, am Montag in einer städtischen Pressemitteilung.

Ausschussvorsitzender warnt vor Vorverurteilung

Der Vorsitzende des für die Feuerwehr zuständigen Ratsausschusses der Stadt Münster, Stefan Leschniok, warnt vor einer Vorverurteilung. Einige der Männer, denen Brandstiftung vorgeworfen wird, sind Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Leschniok sagte, er habe volles Vertrauen in die Arbeit der spanischen Behörden. Sollte sich der Verdacht gegen die jungen Männer bestätigen, hätte das auch Folgen für ihre ehrenamtliche Feuerwehrtätigkeit.

"Über mögliche Konsequenzen für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr muss zum richtigen Zeitpunkt gesprochen werden, zunächst müssen wir die Ermittlungen der spanischen Behörden abwarten", sagte am Montag bereits Wolfgang Heuer, Ordnungsdezernent der Stadt Münster. Inzwischen liegt der Stadt die Information vor, dass ein städtischer Verwaltungsmitarbeiter ebenfalls zur Reisegruppe gehört.

Richter geht von „gemeinsamer Verantwortung“ aus

Der Richter gehe von "gemeinsamer Verantwortung" aus, schrieben die Zeitung "Diario de Mallorca" und andere Medien unter Berufung auf die Justiz. In seinem Bericht habe er die große Gefahr hervorgehoben, in die Menschen gebracht worden seien. Der Richter werfe den Deutschen mangelnde Kooperationsbereitschaft vor.

Die Polizei in Münster hatte zunächst "keine Informationen" zu dem Vorfall. Man sei auch nicht involviert, allenfalls wenn Anfragen von Angehörigen dazu kämen, so die Pressestelle.

Reiseabschluss war in Albachten geplant

In Albachten machen die Vorgänge auf der Balearen-Insel natürlich die Runde. "Alles ehrbare Burschen, nicht sozial auffällig", beschreibt ein Albachtener, der namentlich nicht genannt werden will, die Männer, die jetzt für Schlagzeilen sorgen.

Eine Bekannte sagt, dass die Männer eigentlich Nichtraucher seien. Der Wirt des Stammlokals in Münster-Albachten schweigt. Der Kegelclub hatte bei ihm ein Abschlussessen am Ende des Malle-Trips bestellt. "Mit allem Drum und Dran."