Braunschweig vereitelt Paderborns Sprung an Tabellenspitze

Eintracht Braunschweig hat den erneuten Sprung des SC Paderborn an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verhindert. Im Duell zwischen den Niedersachsen und den Ostwestfalen holten die Hausherren am Samstag ein leistungsgerechtes 0:0 (0:0). Die formstarke Eintracht zeigte vor 16 000 Zuschauern insbesondere defensiv eine disziplinierte Leistung gegen den SCP, der bislang die meisten Treffer in der Liga erzielt hat. Zuletzt thronten die Gäste nach dem achten Spieltag an der Tabellenspitze.

