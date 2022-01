Breite Empörung nach Beschädigung muslimischer Gräber

Iserlohn (dpa/lnw)

Die Beschädigung muslimischer Gräber auf einem Friedhof in Iserlohn im Sauerland ist aufs Schärfste verurteilt worden. Der Vorsitzende des Zentralrats des Muslime, Aiman Mazyek, schrieb auf Twitter, der Fall von antimuslimischem Rassismus sei ein «Angriff auf die Werte unserer Verfassung und auf uns alle». Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) betonte in einem Tweet am Montag: «Die Ehrung unserer Toten gehört zu den wichtigsten Elementen menschlicher Kultur - in jedem Land, in jeder Religion. Umso abscheulicher ist die Schändung muslimischer Gräber in Iserlohn.» Selbst vor der Totenruhe mache die «Menschenfeindlichkeit der Täter» keinen Halt.

Von dpa