Brisantes Topspiel: BVB will Leipzig auf Distanz halten

Dortmunds Trainer Edin Terzic gestikuliert an der Seitenlinie.

Mit einem Erfolg über den Tabellenvierten RB Leipzig im Topsiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) könnte der Revierclub den Druck auf den derzeit punktgleichen Spitzenreiter FC Bayern München weiter aufrechterhalten und den vier Zähler schlechteren Verfolger aus Sachsen auf Distanz halten. Das Duell der beiden Trainer Edin Terzic und Marco Rose erhöht die Brisanz der Partie. Rose hatte die damalige Dortmunder Interimslösung Terzic zu Beginn der Saison 2021/22 als Cheftrainer abgelöst, war aber ein Jahr später beim Revierclub durch Terzic ersetzt worden. Seit seinem Amtsantritt in Leipzig am 10. September 2022 verbuchte kein anderer Bundesliga-Coach mehr Punkte als Rose.