Brücke über Autobahn wird eingesetzt: Sperrung der A2

Die A2 ist eine wichtige Verkehrsachse in Nordrhein-Westfalen. Am Wochenende müssen Autofahrer Umleitungen in Kauf nehmen.

Die Autobahn 2 wird am kommenden Wochenende bei Kamen (Kreis Unna) wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen komplett gesperrt. In der Zeit soll eine bereits zusammengesetzte Brücke über die Autobahn an ihre endgültige Position gehoben werden, wie die Autobahn Westfalen mitteilte. Der Verkehr wird über die A1 und die A45 umgeleitet.

Konkret geht es um den Abschnitt zwischen dem Kamener Kreuz und der Anschlussstelle Kamen/Bergkamen. Die Sperrung dauert von Freitag, 22.00 Uhr, bis Montag, 5.00 Uhr.

Die Brücke sei in den vergangenen Wochen neben der Autobahn aus Fertigteilen zusammengesetzt worden, hieß es. Die darüber verlaufende Straße soll Ende November freigegeben werden.