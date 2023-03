Brücke wird für S-Bahn erweitert: Autobahn-Sperrung in Bonn

Bonn (dpa/lnw)

Im Raum Bonn entsteht derzeit eine seit langem versprochene S-Bahn-Anbindung an den Köln/Bonner Flughafen. Wegen der Bauarbeiten für die Linie S13 könne im Sommer ein Autobahnabschnitt im rechtsrheinischen Bonner Stadtgebiet nicht befahren werden, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch in Düsseldorf mit.

Von dpa