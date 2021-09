Brückenarbeiten auf A 4: Nur je eine Spur ab nächster Woche

Kreuztal/Wenden (dpa/lnw)

Wegen Brückenarbeiten auf der Autobahn 4 bei Wenden im Kreis Olpe ist dort ab nächster Woche nur jeweils eine Spur in beide Fahrtrichtungen frei. Dies betrifft den Abschnitt zwischen Wenden und dem Stadtteil Krombach in Kreuztal (Kreis Siegen-Wittgenstein), wie die Autobahn GmbH Westfalen am Mittwoch ankündigte. Demnach müssten ab kommenden Dienstag bis voraussichtlich Ende November die Deckschichten von vier Brücken erneuert werden. Auf 21.500 Quadratmetern werde die vorhandene Schicht hierfür abgefräst.

Von dpa