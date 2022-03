Brückenbau: A43 Richtung Münster am Wochenende voll gesperrt

Herne (dpa/lnw)

Wegen des Neubaus einer Bahnbrücke am Autobahnkreuz Herne wird die Autobahn 43 in Fahrtrichtung Münster an diesem Wochenende voll gesperrt. Nach Angaben von Autobahn Westfalen kann die A43 von Freitagabend (1. April/21.00 Uhr) bis Montagmorgen (5.00 Uhr) nicht befahren werden. Auch die Verbindungen zur A42 seien in beiden Fahrtrichtungen von der Sperrung betroffen. Großräumige Umleitungen sollen die Autofahrer über die A40 und A45 führen.

Von dpa