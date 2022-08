Brutaler Überfall auf Pizzaboten: Verdächtige hinter Gitter

Düsseldorf (dpa/lnw)

Zwei Wochen nach dem brutalen Raubüberfall auf einen Pizzaboten in Düsseldorf sitzen alle drei Verdächtigen in Untersuchungshaft. Nachdem eine Spezialeinheit einen 21-Jährigen an einem Schnellrestaurant überwältigt hatte, hätten sich die beiden anderen der Polizei gestellt, berichtete diese am Mittwoch.

Von dpa