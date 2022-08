Bürger helfen Polizei bei Verfolgung

Aachen (dpa/lnw)

Die Polizei in Aachen hat einen mutmaßlichen Drogendealer geschnappt - dank spontaner Mitfahr-Angebote von Bürgern. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten Streifenbeamte mehrere Männer bei einem möglichen Drogengeschäft beobachtet, darunter den 18 Jahre alten Verdächtigen. Als die Männer die Beamten sahen, liefen sie davon. Die Polizisten nahmen zu Fuß die Verfolgung des 18-Jährigen auf. Daraufhin bot ein auf einem Elektroroller vorbeifahrender Bürger einem Beamten sein Fahrzeug an. Seine Kollegin wurde derweil von einem Autofahrer mitgenommen.

Von dpa