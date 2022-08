Bürger in NRW zahlen höchste Grundsteuer aller Flächenländer

Stuttgart (dpa/lsw)

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen zahlen im Schnitt die höchste Grundsteuer aller Flächenländer in Deutschland. Das geht aus einer am Freitag verbreiteten Studie der Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY) hervor. Danach müssen die Bürgerinnen und Bürger im bevölkerungsreichsten Bundesland im Durchschnitt 216 Euro als Grundsteuer B an die Gemeindekasse überweisen - vier Euro mehr als im Vorjahr und 41 Euro mehr als im Bundesdurchschnitt - ohne die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen - fällig werden.

Von dpa