Bürgermeister: Nach der Flut fehlt noch Geld zum Aufbau

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ein halbes Jahr nach der Flut-Katastrophe hakt es nach Angaben des Stolberger Bürgermeisters Patrick Haas (SPD) vielerorts noch bei den Hochwasserhilfen. Die Prüfung der sehr komplexen Anträge dauere «länger als erhofft, sagte Haas am Freitag im «Morgenecho» von WDR 5. «Viele Menschen haben das Problem, dass sie noch nicht richtig loslegen können.» Nicht jeder habe so viel Geld, ohne die Hochwasserhilfe bei Handwerkern in Vorleistung treten zu können.

Von dpa