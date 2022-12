buero.de zieht Angebot für Galeria-Filialen zurück

Berlin (dpa)

Der Onlinehändler buero.de hat sein Angebot zur Übernahme von knapp 50 Filialen des angeschlagenen Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof zurückgenommen. «Wir haben unser Angebot für die 47 Filialen in der Tat zurückgezogen», sagte buero.de-Chef Markus Schön am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur. «Die Gerüchte über viel weitergehende Schließungen und die in diesem Zusammenhang in den letzten Tagen für uns deutlich gewordene Konfliktlage führen zu veränderten Rahmenbedingungen, die für uns nicht akzeptabel sind», teilte er weiterhin mit. Das hätten die Gremien nach mehrstündigen Sitzungen entschieden. Zuvor hatten andere Medien berichtet.

Von dpa