Büste erinnert an «Tatort»-Kommissar Schimanski

Mit einer Bronzebüste wird der von Götz George gespielte legendäre Duisburger «Tatort»-Kommissar Horst Schimanski jetzt in Duisburg-Ruhrort geehrt - unweit des ersten fiktiven Tatorts des TV-Ermittlers. Die von der Duisburger Künstlerin Carolin Höbing geschaffene und von dem Galeristen Gernot Schwarz finanzierte «Schimmi»-Büste wurde am Freitag in der Horst-Schimanski-Gasse enthüllt. Sie war im Januar zunächst im Foyer des Rathauses ausgestellt worden.

