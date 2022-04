BUND: Klimaschutzprogramme der Parteien nicht ausreichend

Düsseldorf (dpa/lnw)

Keine der Parteien im Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen hat nach Ansicht der Umweltorganisation BUND eine Lösung für die Klimakrise. «Es braucht ein Gesamtpaket», sagte der Leiter der BUND-Landesgeschäftsstelle, Dirk Jansen, am Mittwoch im WDR 5-«Morgenecho». «Das sehe ich in den Programmen der Parteien noch nicht hinreichend.» In NRW wird am 15. Mai ein neuer Landtag gewählt.

Von dpa