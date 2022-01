Bund muss kein Archiv von Zeugen-Jehova-Familie herausgeben

Koblenz/Bad Lippspringe/Dresden (dpa)

Das Militärhistorische Museum der Bundeswehr in Dresden muss das Archiv einer in der NS-Zeit verfolgten Zeugen-Jehova-Familie nicht an diese Glaubensgemeinschaft herausgeben. Das Landgericht Koblenz wies nach Mitteilung vom Dienstag eine entsprechende Klage der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas ab. Das Urteil (Az. 10 O 123/21) ist nicht rechtskräftig. Die Zeugen Jehovas haben bereits Berufung eingelegt.

Von dpa