Bund will bei Netzentgelt-Unterschieden aktiv werden

Hasenwinkel (dpa/mv)

Zur Vereinheitlichung der Netzentgelte in den Bundesländern will der Bund noch in diesem Jahr Vorschläge präsentieren. «Die Unterschiede sind nicht zu rechtfertigen. Und deshalb brauchen wir eine Reform», sagte der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundeswirtschaftsminister, Michael Kellner (Grüne), am Montag in Hasenwinkel bei Wismar. Vor allem die Nordländer fordern die Angleichung seit langem. «Wir müssen zu einem fairen Ausgleich zwischen Nord und Süd, zwischen Ost und West kommen», machte Kellner deutlich. Widerstand kommt bislang vor allem aus Bayern und Baden-Württemberg, Ländern mit wenig Windkraft-Nutzung.

Von dpa