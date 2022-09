Bundeskunsthalle zeigt Ausstellung über die Welt der Oper

«Große Oper» meint aufwendige Aufführungen, Vorhänge aus Samt und gefeierte Diven. Die Bundeskunsthalle zeigt eine üppige Ausstellung darüber. Mit bestickten Kostümen, historischen Bühnenmodellen und Gemälden - in schummrigem Licht wie in einer echten Oper.

Die Bundeskunsthalle in Bonn präsentiert in einer Ausstellung die Geschichte der Oper. Vorgestellt werden prachtvolle Kostüme, historische Gemälde, Modelle von Bühnenbildern, berühmte Sänger, Programmhefte und Karikaturen. Die Oper sei die «wahrscheinlich emotionalste aller Kunstformen», erklärte die Bundeskunsthalle. In den Räumen der Schau erscheint das Musiktheater als sinnliches Erlebnis, inszeniert mit funkelnden Leuchtern und Musikeinspielungen. «Die Oper ist tot - Es lebe die Oper» dauert vom 30. September bis zum 5. Februar 2023.

Es geht um barocke Spektakel an europäischen Höfen und frühe kommerzielle Spielstätten im Venedig des 17. Jahrhunderts. Opernhäuser wie die Mailänder Scala, die Wiener Hofoper, die New Yorker Met oder das Opernhaus in Bayreuth werden vorgestellt. Luxuriöse Requisiten, etwa ein Kostüm mit sieben Meter langer Schleppe oder eine reich verzierte Krone, die Maria Callas auf der Bühne trug, illustrieren die schillernde Welt des Musiktheaters.