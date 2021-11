Bundesliga total am Wochenende: Vier Spiele im Westen

Der Westen steht am 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga im Blickpunkt. Gleich vier Spiele finden am Samstag zwischen Ostwestfalen und dem Rheinland statt.

Im Fußball-Westen herrscht heute Hochbetrieb. Neben dem Heimspiel des Tabellenzweiten Borussia Dortmund, der mit einem Sieg gegen den VfB Stuttgart Spitzenreiter Bayern München auf den Fersen bleiben will, stehen am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr drei weitere Partien in NRW an. Dabei kommt es in Leverkusen zum Nachbarschaftsduell zwischen Bayer und dem VfL Bochum. Der Tabellenvorletzte Arminia Bielefeld muss gegen den zuletzt dreimal siegreichen VfL Wolfsburg Punkte im Abstiegskampf sammeln.

Während die drei Partien unter 2G-Bedingungen stattfinden, gilt bei der Partie Borussia Mönchengladbach gegen SpVgg Greuther Fürth weiterhin 3G. «Wir halten uns an die Vorgaben der Bundesregierung, werden es aber auch nicht strenger als nötig machen. Wir hatten bislang keine Nachverfolgung. Die Zuschauer halten sich an die Regeln», sagte Borussias Sportdirektor Max Eberl. Die zuhause noch unbesiegten Gladbacher könnten mit einem Erfolg gegen den Tabellenletzten den Anschluss an die internationalen Startplätze schaffen.