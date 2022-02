Bundespolizei beendet Schlägerei zwischen vier Frauen

Münster (dpa/lnw)

Eine wilde Schlägerei zwischen vier jungen Frauen hat die Bundespolizei in Münster beendet. Drei 18-Jährige seien am Dienstag an einer Bushaltestelle vor dem Münsteraner Hauptbahnhof mit einer 21-Jährigen in eine Auseinandersetzung geraten, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Nach einem zunächst verbalen Schlagabtausch sei es schnell handgreiflich geworden.

Von dpa